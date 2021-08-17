ВМС Украины провели тактические учения по обороне побережья Азовского моря. ФОТОрепортаж
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВМС Украины.
Военные моряки отработали обнаружение и уничтожение средств доставки диверсионно-разведывательных групп и беспилотных летательных аппаратов, изоляцию определенного участка морского побережья, поиск и поражения тактических групп малых скоростных катеров условного противника и действия подчиненных сил по недопущению блокирования пунктов базирования.
На переходе морем экипажами корабельной тактической группы был отработано вопрос по маневрированию и ведению универсальной обороны, освещению надводной обстановки Азовского бассейна, выявлению судов-нарушителей и оказанию помощи аварийному кораблю.
"Все элементы отрабатывались с использованием стандартов НАТО, а управление тактической группой кораблей осуществлялось на английском языке", - отметили в командовании ВМС.