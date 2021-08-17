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ВМС Украины провели тактические учения по обороне побережья Азовского моря. ФОТОрепортаж

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На днях, в акватории Азовского моря корабельная группа ВМС Украины провела тактические учения по защите морских коммуникаций, поражению малоразмерных скоростных плавсредств противника, обеспечению действий подразделений на приморском направлении. Учения проходили днем ​​и ночью, при условном применении вражеского ракетно-авиационного вооружения и средств радио-электронной борьбы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВМС Украины.

ВМС Украины провели тактические учения по обороне побережья Азовского моря 01

Военные моряки отработали обнаружение и уничтожение средств доставки диверсионно-разведывательных групп и беспилотных летательных аппаратов, изоляцию определенного участка морского побережья, поиск и поражения тактических групп малых скоростных катеров условного противника и действия подчиненных сил по недопущению блокирования пунктов базирования.

ВМС Украины провели тактические учения по обороне побережья Азовского моря 02
ВМС Украины провели тактические учения по обороне побережья Азовского моря 03
ВМС Украины провели тактические учения по обороне побережья Азовского моря 04

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На переходе морем экипажами корабельной тактической группы был отработано вопрос по маневрированию и ведению универсальной обороны, освещению надводной обстановки Азовского бассейна, выявлению судов-нарушителей и оказанию помощи аварийному кораблю.

ВМС Украины провели тактические учения по обороне побережья Азовского моря 05
ВМС Украины провели тактические учения по обороне побережья Азовского моря 06
ВМС Украины провели тактические учения по обороне побережья Азовского моря 07

"Все элементы отрабатывались с использованием стандартов НАТО, а управление тактической группой кораблей осуществлялось на английском языке", - отметили в командовании ВМС.

ВМС Украины провели тактические учения по обороне побережья Азовского моря 08

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ВМС Украины провели тактические учения по обороне побережья Азовского моря 09
ВМС Украины провели тактические учения по обороне побережья Азовского моря 10

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Топ комментарии

  • Алекс Мышкевич
    зато каких катеров !!!

    "совершенно непригодных" с Кузни на Рыбальском Пороха-Мародьора

    слушай, даже кушать не могу, когда смотрю на эти катера !!!! ВМС Украины провели тактические учения по обороне побережья Азовского моря - Цензор.НЕТ 1991
  • 18c49ed2
    Самое смешное что тройку этих "никому не нужных катеров" пригнали из Одессы на парад в Киев. У зебильчиков будет разрыв сознания.
  • 18c49ed2
    ВМС України провели тактичні навчання з оборони узбережжя Азовського моря - Цензор.НЕТ 1882
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