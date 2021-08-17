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Беленюк получил звание "старший лейтенант" и пистолет ПМ. ФОТО

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Чемпион Олимпийских игр в Токио и народный депутат от партии "Слуга народа" Жан Беленюк получил очередное воинское звание и наградной пистолет.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 17 августа, во время торжественного собрания армейских чемпионов и призеров в Министерстве обороны Украины Андрей Таран поздравил золотого медалиста Жана Беленюка с получением очередного воинского звания "старший лейтенант" и наградил поощрительным отличием Министерства обороны "Огнестрельное оружие" - пистолетом ПМ", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк победил в финале Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 87 кг и принес в копилку украинской сборной единственную золотую медаль.

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Беленюк получил звание старший лейтенант и пистолет ПМ 01

Топ комментарии

  • Maxim Ak-Murza
    ОК. Ни дня не прослуживший Беленюк получает звание целого старлея и наградной ПМ. За спортивные достижения. Поясни, каким образом это не дремучий совок.
  • belge
    Ну шо, теперь на передовую? Беленюк получил звание "старший лейтенант" и пистолет ПМ - Цензор.НЕТ 8260
  • Василий Котов 8faa7ae9
    Чиста вонюча совкова показуха, розом з вонючим совковим пістолетом. Цікаво в Норвегії чи Австралії теж одімпійцям пістолети роздавали, та військові звання?
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