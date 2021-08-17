Беленюк получил звание "старший лейтенант" и пистолет ПМ. ФОТО
21 781299
Чемпион Олимпийских игр в Токио и народный депутат от партии "Слуга народа" Жан Беленюк получил очередное воинское звание и наградной пистолет.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня, 17 августа, во время торжественного собрания армейских чемпионов и призеров в Министерстве обороны Украины Андрей Таран поздравил золотого медалиста Жана Беленюка с получением очередного воинского звания "старший лейтенант" и наградил поощрительным отличием Министерства обороны "Огнестрельное оружие" - пистолетом ПМ", - сказано в сообщении.
Как сообщалось, украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк победил в финале Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 87 кг и принес в копилку украинской сборной единственную золотую медаль.