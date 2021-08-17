Зеленский вручил государственные награды призерам Олимпиады-2020. ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с украинскими спортсменами - победителями и призерами XXXII летних Олимпийских игр в Токио и их тренерами.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Глава государства поздравил олимпийцев с успешным выступлением на играх, где они получили 19 наград. Зеленский вручил государственные награды атлетам, которые завоевали медали на Олимпиаде-2020, и их тренерам.

"Вы своим большим трудом заработали такое количество медалей. Я понимаю, как сложно готовиться к Олимпиаде во время пандемии COVID-19. Вы все - молодцы, вы победили. Победили COVID, преодолели расстояние до этой Олимпиады. А мы вас очень поддерживали ", - подчеркнул Зеленский.







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По его словам, сейчас государство занимается вопросами создания спортивной инфраструктуры, усиливает внимание к потребностям спортсменов и тренеров. "Вы это почувствуете. Мы построим инфраструктуру, которой будут завидовать другие сборные. Украина будет достойно поддерживать наших великих спортсменов ", - заявил глава государства.

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Кроме того, президент поднял вопрос о создании условий для возвращения в Украину сильных тренеров, которые сейчас готовят спортсменов для других государств, а также для привлечения иностранных специалистов.















Глава государства также высказался за проведение в будущем в Украине Олимпийских игр. "У нас их никогда не было. Я не уверен, что это произойдет за наше время, но мы точно все построим, чтобы следующим поколениям было легче ", - отметил Зеленский

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