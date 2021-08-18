Совок - это ты. Скандальные декорации ко Дню Независимости в ФОТОжабах
Читайте на "Цензор.НЕТ": На Аллее Героев Небесной Сотни устанавливают декорации посреди мемориала. Выглядит противно. Глаза расстрелянных заглядывают в "советскую хрущевку", - Кутепов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Читайте на "Цензор.НЕТ": Кличко о советской инсталляции, установленной по указанию Банковой, на аллее Героев Небесной Сотни: "95 квартал" устраивать не позволим
Читайте на "Цензор.НЕТ": Бутусов: Власть установила декорации на Аллее Героев Небесной Сотни, чтобы осложнить проведение протестов
Читайте на "Цензор.НЕТ": На Аллее Героев Небесной Сотни снесли декорации ко Дню Независимости: есть задержанные (Обновлено). ВИДЕО+ФОТО
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Без цензуры": Инсталляция на крови Небесной Сотни. Почему гнев и возмущение советской выставкой - праведные. ВИДЕО. ВИДЕО
Читайте на "Цензор.НЕТ": Активист "Автомайдана" Гриценко: Тем, кто придумал поставить декорации на Аллее Героев Небесной Сотни, должно быть стыдно
Больше фотошопов смотрите здесь