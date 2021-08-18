Новости Фото • Фотошопы политиков

Совок - это ты. Скандальные декорации ко Дню Независимости в ФОТОжабах

24 62050
Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Совок - это ты. Скандальные декорации ко Дню Независимости в ФОТОжабах 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Аллее Героев Небесной Сотни устанавливают декорации посреди мемориала. Выглядит противно. Глаза расстрелянных заглядывают в "советскую хрущевку", - Кутепов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Совок - это ты. Скандальные декорации ко Дню Независимости в ФОТОжабах 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кличко о советской инсталляции, установленной по указанию Банковой, на аллее Героев Небесной Сотни: "95 квартал" устраивать не позволим

Совок - это ты. Скандальные декорации ко Дню Независимости в ФОТОжабах 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бутусов: Власть установила декорации на Аллее Героев Небесной Сотни, чтобы осложнить проведение протестов

Совок - это ты. Скандальные декорации ко Дню Независимости в ФОТОжабах 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Аллее Героев Небесной Сотни снесли декорации ко Дню Независимости: есть задержанные (Обновлено). ВИДЕО+ФОТО

Совок - это ты. Скандальные декорации ко Дню Независимости в ФОТОжабах 05

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Без цензуры": Инсталляция на крови Небесной Сотни. Почему гнев и возмущение советской выставкой - праведные. ВИДЕО. ВИДЕО

Совок - это ты. Скандальные декорации ко Дню Независимости в ФОТОжабах 06

Совок - это ты. Скандальные декорации ко Дню Независимости в ФОТОжабах 07

Совок - это ты. Скандальные декорации ко Дню Независимости в ФОТОжабах 08

Читайте на "Цензор.НЕТ": Активист "Автомайдана" Гриценко: Тем, кто придумал поставить декорации на Аллее Героев Небесной Сотни, должно быть стыдно

Совок - это ты. Скандальные декорации ко Дню Независимости в ФОТОжабах 09

Больше фотошопов смотрите здесь

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • саша паламарчук
    Совок - это ты. Скандальные декорации ко Дню Независимости в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 1475
  • саша паламарчук
    Совок - это ты. Скандальные декорации ко Дню Независимости в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 3793
  • саша паламарчук
    Совок - это ты. Скандальные декорации ко Дню Независимости в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 7416
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости