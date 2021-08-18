Известная режиссер Карими эвакуирована из Афганистана в Украину, - Ермак. ФОТО

Кинорежиссер Сахра Карими, эвакуированная из Афганистана, вечером вторника 17 августа прибыла в Украину.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в соцсети Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Был рад поприветствовать Сахру Карими и ее семью в Киеве. Теперь они живы и здоровы. Сахра Карими является первой женщиной-главой "Афганфильм" и режиссером, чьи фильмы известны за пределами Афганистана. Жалко, что сегодняшний Афганистан небезопасен для таких блестящих талантов, как она", - написал Ермак.

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В своем аккаунте в Твитер Карими поблагодарила Офис президента Украины и украинский МИД, которые вместе с турецкими и словацкими партнерами помогли ей эвакуироваться. "Все вместе помогли мне выбраться из Кабула, спасли еще 11 человек", - написала Карими





Карими - генеральный директор государственной кинокомпании "Афганфильм" с 2019 года, первая и единственная женщина в Афганистане, имеющая докторскую степень в области кинопроизводства. Ее фильмы известны за пределами Афганистана. Карими говорит, что покинула Кабул после того, как на выходных попала в заголовки газет со своим открытым письмом, в котором умоляла людей защитить афганских кинематографистов и искусство от талибов. Режиссер отметила, что несмотря ни на что до последнего продолжала снимать – документировать события в Афганистане.