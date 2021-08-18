С погибшим от пули российского снайпера воином 28-й ОМБр Артемом Мазуром простятся завтра на Кировоградщине. ФОТО

Завтра, 19 августа, в селе Веселое Александрийского района Кировоградской области в 11.00 начнется церемония прощания с Артемом Львовичем Мазуром, 1995 года рождения, старшим солдатом, заместителем командира боевой машины - наводчиком-оператором 1-го отделения 3-го батальона 28-й отдельной механизированной бригады, который погиб 16 августа вечером в районе села Новомихайловка Донецкой области в результате смертельного пулевого ранения, нанесенного российским снайпером.