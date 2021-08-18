Новости Фото

Руководство "Житлоинвестбуд-УКБ" присвоило 30 млн грн при ремонте школ и детсадов Киева. В кабинете одного из замов главы КГГА состоялся обыск, - СБУ. ФОТО

3 82716
В Киеве Служба безопасности Украины разоблачила противоправную деятельность руководства КП "Житлоинвестбуд-УКБ". Чиновники наладили схему присвоения средств, предназначенных для восстановления столичных детских садов и школ. По предварительным данным, из бюджета города противоправно вывели почти 30 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Организаторы "схемы" действовали через подконтрольные предприятия, которые они привлекли к выполнению капитальных строительных и ремонтных работ как подрядные организации. "Партнеры" выполняли работы частично и не в полном объеме, к тому же по существенно завышенным расценкам. Подчеркивается также, что некоторые работы не выполнялись вообще, хотя отмечали, что они "выполнены".

По данным следствия, в течение 2019 года коммунальщики провели конкурсные торги на общую сумму более 120 млн грн, 30 млн грн из которых вывели в "тень", распределив их между участниками махинации.

Правоохранители провели 11 обысков в офисных помещениях, по адресам фактических мест проживания должностных лиц КП "Житлоинвестбуд-УКБ" и сотрудников подконтрольных коммерческих структур.

"В частности, обыск проведен в кабинете одного из заместителей председателя КГГА, курирующего указанное коммунальное предприятие. В ходе обысков изъяли документы, подтверждающие противоправную деятельность, печати. В настоящее время в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины назначены строительно-технические и экономические экспертизы для установления ущерба, причиненного городскому бюджету", - подчеркивают в СБУ.

Руководство Житлоинвестбуд-УКБ присвоило 30 млн грн при ремонте школ и детсадов Киева. В кабинете одного из замов главы КГГА состоялся обыск, - СБУ 01
Руководство Житлоинвестбуд-УКБ присвоило 30 млн грн при ремонте школ и детсадов Киева. В кабинете одного из замов главы КГГА состоялся обыск, - СБУ 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экс-чиновник Минобороны может сесть на 10 лет за закупку некачественных антиснайперских систем более чем на 8,7 млн грн, - ГБР. ФОТО

Топ комментарии

  • Юрій Вінгорськи
    когда кто то из людей помогающих последние годы воровать около 350-400 миллиардов в год на днях возглавят БЭБ. тогда таких преступлений НЕ БУДЕТ. заживем по "закону".

    понимаю что звучит смешно и даже отвратительно но.....
  • Дик Шелдон
    Не защищаю Кличко, но моему ясно, что приблеженные Зеленского с Банковой с помощью прокураторы и давления на главу Киева хотят эти же коррупционные схемы возглавить и даже добавить новые.
  • Злой Карлик
    Ты читаешь только заголовки? "В настоящее время назначены строительно-технические и экономические экспертизы для установления ущерба." Т.е. уже определили сумму, от которой будут просить залог в суде, но у ЗЕ-БЭ-У нет реальных подтверждений этого бреда. Клоуны они и там клоуны. Всегда эти вещи по бюджету проверяло КРУ (ДАС), по акту возвращали деньги, или уголовное дело.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости