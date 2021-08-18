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Из-за перестрелки на армяно-азербайджанской границе золотодобывающая компания повара Путина Пригожина вывела технику за пределы рудника и несет убытки. ФОТОрепортаж

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Из-за перестрелки на армяно-азербайджанской границе золотодобывающая компания вывела технику за пределы Зодского рудника.

Об этом сообщает Телеграм-канал AZERBAIJANI ARMED FORCES, передает Цензор.НЕТ.

"Похоже российская компания "GeoProMining Gold" принадлежащая кремлевскому повару Пригожину несет не хилые финансовые убытки", - отмечает издание.

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Из-за перестрелки на армяно-азербайджанской границе золотодобывающая компания повара Путина Пригожина вывела технику за пределы рудника и несет убытки 01
Из-за перестрелки на армяно-азербайджанской границе золотодобывающая компания повара Путина Пригожина вывела технику за пределы рудника и несет убытки 02
Из-за перестрелки на армяно-азербайджанской границе золотодобывающая компания повара Путина Пригожина вывела технику за пределы рудника и несет убытки 03
Из-за перестрелки на армяно-азербайджанской границе золотодобывающая компания повара Путина Пригожина вывела технику за пределы рудника и несет убытки 04

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Топ комментарии

  • Шрек Баблокат
    Из-за перестрелки на армяно-азербайджанской границе золотодобывающая компания повара Путина Пригожина вывела технику за пределы рудника и несет убытки - Цензор.НЕТ 9812
  • Lada2014
    Это хорошо. Побольше им убытков больших и маленьких.
  • Sergey Pupkin
    "Всю эту рухлядь нужно будет восстанавливать" - зачем?
    Сделать там заповедник совка - заодно будет где зеле видосики снимать.
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