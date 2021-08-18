Новости Фото • Захват власти в Афганистане

Талибы обстреляли протестующих, поднявших флаг Афганистана, и избили журналистов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

22 67578
В провинции Нангархар на востоке Афганистана вблизи пакистанской границы сотни людей подняли флаг страны, призывая талибов уважать и не менять его.

Об этом сообщил политический обозреватель TOLOnews TV Абу Муслим Ширзад из Афганистана и опубликовал соответствующее видео, информирует Цензор.НЕТ.

"Нангархар — Сотни людей подняли "флаг Афганистана", призывая талибов уважать и не менять его", — написал он в Twitter.

Сотни молодых людей размахивали национальным флагом на улице Пуштунистан в Джалалабаде после демонстрации в поддержку национального флага, сообщает ТСН со ссылкой на Pajhwok Afghan News.

По словам очевидцев, "Талибан" обстрелял протестующих и избил ряд журналистов.

Читайте также: Талибы убили афганскую женщину, отказавшуюся готовить им еду, - CNN

Талибы обстреляли протестующих, поднявших флаг Афганистана, и избили журналистов 01
Талибы обстреляли протестующих, поднявших флаг Афганистана, и избили журналистов 02

Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    То что талибы катались на машинках и каруселях подтверждает, что талибы такие же дебилы как и Зеля Таліби обстріляли протестувальників, які підняли прапор Афганістану, і побили журналістів - Цензор.НЕТ 5266
    Таліби обстріляли протестувальників, які підняли прапор Афганістану, і побили журналістів - Цензор.НЕТ 3939
  • Sashko Pavliuk
    Нє может бить! Оніжехорошиє!
  • Підлога Маккартні
    Таліби обстріляли протестувальників, які підняли прапор Афганістану, і побили журналістів - Цензор.НЕТ 3179

    Таліби обстріляли протестувальників, які підняли прапор Афганістану, і побили журналістів - Цензор.НЕТ 5701
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости