Талибы обстреляли протестующих, поднявших флаг Афганистана, и избили журналистов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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В провинции Нангархар на востоке Афганистана вблизи пакистанской границы сотни людей подняли флаг страны, призывая талибов уважать и не менять его.
Об этом сообщил политический обозреватель TOLOnews TV Абу Муслим Ширзад из Афганистана и опубликовал соответствующее видео, информирует Цензор.НЕТ.
"Нангархар — Сотни людей подняли "флаг Афганистана", призывая талибов уважать и не менять его", — написал он в Twitter.
Сотни молодых людей размахивали национальным флагом на улице Пуштунистан в Джалалабаде после демонстрации в поддержку национального флага, сообщает ТСН со ссылкой на Pajhwok Afghan News.
По словам очевидцев, "Талибан" обстрелял протестующих и избил ряд журналистов.
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