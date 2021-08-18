Россияне считают разбившийся Ил-112 проектом, который "похоронит" украинский "Антонов". ФОТО

2 июня российские СМИ пестрили заголовками о том, что замена самолетов Ан-26 новыми Ил-112В якобы "похоронит" украинское предприятие "Антонов". Вчера, 17 августа, новейший российский самолет Ил-112В потерпел крушение в Подмосковье.

На эту деталь обратила внимание в Фейсбук Ксения Букова, информирует Цензор.НЕТ.

"Статья от 2.06.2021. Но прошло чуть больше месяца и вчера Мечта накрылась", - иронично подметила она.

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