МВД будет развивать спортивную инфраструктуру, чтобы олимпийских наград было еще больше, - Монастырский. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Министерство внутренних дел планирует развивать спортивную инфраструктуру и усилит внутриведомственные спортивные соревнования различного уровня, чтобы олимпийских наград в Украине было еще больше.

Об этом министр внутренних дел Денис Монастырский заявил 17 августа во время награждения спортсменов-олимпийцев, представляющих подразделения системы МВД Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД Украины.

"Есть очень мало цифр и значений, увеличению которых радуются в нашей системе. Вот рост количества Олимпийских медалей - именно эта цифра. Вашими победами все это время жили многие украинские семьи, ваши достижения присваивали себе все. Каждая семья, каждый город, каждое учебное заведение, в котором вы учились, гордился вашими медалями. Хочется верить, что внимание будет и к вашей подготовке, а также к людям, которые готовят вас к победе. 9 олимпийских наград завоевали работники системы МВД. Обращусь к президенту Украины с предложением и просьбой, чтобы в Украине не закрылась ни одна спортивная школа. А только развивались возможности для наших спортсменов", - сказал он.

Монастырский заявил, что в системе МВД будут значительно усилены внутриведомственные спортивные соревнования различного уровня. А также особое внимание ведомство уделит реконструкции уже имеющихся и строительству новых объектов спортивной инфраструктуры.

Командующий НГУ Николай Балан поздравил спортсменов-нацгвардейцев и тренеров с хорошими результатами на Играх в Токио-2020 и пожелал дальнейших побед.

"Вы достойно представляете нашу страну и Национальную гвардию Украины", - сказал Балан.

В свою очередь, глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко отметил, что не многие знают цену этим наградам.

"Это колоссальные усилия, пот, кровь и ежедневные тренировки. Поздравляю вас с результатами и спасибо, что прославляете нашу страну", - отметил он.

Первый заместитель председателя ФСО "Динамо" Виктор Корж рассказал, что спортсмены Общества получили 10 наград, а на церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр флаг Украины несла представительница "Динамо".

"Физкультурно-спортивное общество "Динамо" - это большой коллектив, который вдохновляет на здоровый образ жизни и прославляет нашу страну", - сказал Корж.

Спортсмены получили ведомственные награды и нагрудные знаки МВД "За безопасность народа", памятные и ценные подарки. Также часами от МВД министр наградил заслуженных тренеров - Олесю Зайцеву, Николая Мацапуру, Валерию Меженину, Алексея Мельника, Светлану Саидову, Александра Хижняка.

Напомним, в этом году во время Олимпийских Игр в Токио-2020 украинские спортсмены собрали в копилку медалей 19 наград.

Представители системы МВД, участники ФСО "Динамо" завоевали сразу 9 медалей в различных видах спорта.

Серебряными призерами Игр стали:

- старший сержант Национальной гвардии Украины, заслуженный мастер спорта Украины по плаванию Михаил Романчук, Ривненская областная организация ФСО "Динамо", на дистанции 1500 м вольным стилем;

- инструктор спортивной команды Государственной пограничной службы Украины, заслуженный мастер спорта Украины по боксу Александр Хижняк, Полтавская областная организация ФСО "Динамо", в весовой категории 75 кг

- младший сержант Национальной гвардии Украины, мастер спорта Украины международного класса по гребле на байдарках и каноэ Людмила Лузан, Полтавская областная организация ФСО "Динамо", в составе каноэ-двойке на дистанции 500 м.

Бронзовыми призерами Игр стали:

- старший сержант Национальной гвардии Украины, заслуженный мастер спорта Украины по плаванию Михаил Романчук, Ривненская областная организация ФСО "Динамо", на дистанции 800 м вольным стилем;

- спортсменки спортивного клуба Национальной гвардии Украины, заслуженные мастера спорта Украины по синхронному плаванию Марта Федина и Анастасия Савчук, Харьковская областная организация ФСО "Динамо", в программе дуэтов;

- спортсмен-инструктор Национальной гвардии, заслуженный мастер спорта Украины по вольной борьбе Алла Черкасова, Львовская областная организация ФСО "Динамо", в весовой категории 68 кг



Фото: сайт МВД

- аспирантка Харьковского национального университета внутренних дел, заслуженный мастер спорта Украины по синхронному плаванию Екатерина Резник, Харьковская областная организация ФСО "Динамо" в группе;

- служащие Национальной гвардии Украины, заслуженные мастера спорта Украины по синхронному плаванию Анастасия Савчук, Марта Федина, Елизавета Яхно и спортсменки-представительницы "Динамо" - Владислава Алексиева, Марина Алексиева, Ксения Сидоренко, Алина Шинкаренко, Харьковская областная организация ФСО "Динамо" в группе.