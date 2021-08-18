"Автомагистраль-Юг" до конца года капитально отремонтирует 8 км трассы Борисполь-Мариуполь в Киевской области. ФОТОрепортаж

Компания "Автомагистраль-Юг" завершит капитальный ремонт участка автодороги Н-08 Борисполь-Мариуполь протяженностью 8,3 км до конца текущего года.

Об этом сообщается на официальной Facebook-странице президентской программы "Большая стройка", передает Цензор.НЕТ.

"Это уже не первый проект компании на трассе Н-08 "Борисполь - Кременчуг - Днепр - Запорожье - Пологи - Мариуполь". В 2019 году компания в круглосуточном режиме всего за три месяца выполнила восстановление 58,6 км "дороги жизни" в Запорожской области", - говорится в сообщении.

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Теперь в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" работы стартовали в Киевской области с другого конца трассы - от объездной дороги города Переяслав-Хмельницкий в сторону Черкасской области км 50+700 - км 59+000.

Сейчас дорожные бригады компании проводят фрезерование изношенного асфальтобетонного покрытия и удаление кустарников и мелколесья. Вскоре на участке начнется устройство слоя усиленного дорожного основания из щебеночного материала, обработанного комплексным вяжущим (СФОВ).

Капитальный ремонт предусматривает устройство трех слоев асфальтобетонного покрытия, укрепление откосов, устройство съездов и примыканий, укрепление обочины, устройство водосбросов, обустройство автопавильонов на остановках общественного транспорта, устройство островков безопасности на пешеходных переходах, устройство тротуаров, бортового камня, площадки для отдыха и габаритно-весовой контроля.

Кроме этого, планируется устройство освещения, установка барьерного ограждения, установка новых дорожных знаков и нанесение дорожной разметки.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко сообщил, что одна из задач президентской программы - до конца 2023 года отстроить всю сеть общегосударственных дорог, которая составляет около 20 тысяч км.



