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Огнестрельные ранения головы и туловища: полиция устанавливает обстоятельства убийства мужчины в Киеве. ФОТО

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Полицейские Киева устанавливают обстоятельства смерти мужчины в Днепровском районе. Предварительно, потерпевший скончался после нападения неизвестных.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Сегодня около 11:30 в столичную полицию по спецлинии "102" позвонил мужчина с сообщением о том, что на улице Новаторов неизвестные избили и выстрелили в прохожего. По адресу немедленно выехали руководители Главного и районного управлений полиции, следственно-оперативная группа, оперативные работники, кинологи и врачи", - сказано в сообщении.

Огнестрельные ранения головы и туловища: полиция устанавливает обстоятельства убийства мужчины в Киеве 01
Фото: сайт полиции

По прибытию правоохранители начали осмотр территории, опрос заявителя и свидетелей происшествия. Также на месте полицейские обнаружили тело мужчины с ранениями головы и туловища, вероятно, огнестрельными. Предварительно установлено, что на потерпевшего совершили нападение неизвестные, избили и выстрелили в его сторону, после чего скрылись.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мужчина убит выстрелом в голову - в Киеве введена операция "Сирена", - источник

Сотрудники полиции продолжают работать на месте и собирать информацию, которая поможет установить обстоятельства и лиц, причастных к преступлению. Событие должным образом зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений граждан Днепровского управления полиции. Продолжается проверка, по результатам которой будет дана правовая квалификация события.

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Топ комментарии

  • Александр Иванов 29ff5b68
    Фото крайне информативное.
  • Підлога Маккартні
    Могли бы больше информации и фотографий убитого предоставить оперативники. Глядишь Цензоровские форумчане, не вставая с дивана, виртуозно раскрыли бы это преступление минут за сорок Огнестрельные ранения головы и туловища: полиция устанавливает обстоятельства убийства мужчины в Киеве - Цензор.НЕТ 7347
  • Леонид Тищенко 711eae6c
    Это называется разгул бандитизма , новости о таких дерзких преступлениях появляются почти каждый день , 150 млрд. гривен выделено из бюджета на МВД , но полиция явно не выполняет свои обязаности , избить протестующих против провокационной инсталяции это запросто , а вот обеспечить безопасность граждан , это уже проблема.
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