Новости Фото

"Бензин" на основе спирта: СБУ разоблачила производство фальсифицированного топлива, убытки государства составляют более 181 млн грн. ФОТОрепортаж

8 28939
СБУ заблокировала противоправный механизм изготовления и реализации фальсифицированного топлива на территории Полтавской и Кировоградской областей. Злоумышленники делали собственный "бензин" на основе спирта, который закупали на заводе в Полтавской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Согласно данным СБУ, руководство спиртзавода не платило акцизный сбор и только на уклонении от уплаты налогов государственный бюджет понес убытки на 181 млн грн.

В ходе следствия установлено, что основой для фальсифицированного бензина служил растворитель на основе спирта, который изготавливали незаконно. Его смешивали с компонентами топлива и в результате получали смесь, которую продавали как "бензин".

Бензин на основе спирта: СБУ разоблачила производство фальсифицированного топлива, убытки государства составляют более 181 млн грн 01

Изготовленный фальсификат сбывали оптом за наличный расчет и в розницу через собственную сеть автозаправочных станций.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сотрудники "Укрзализныци" на Ривненщине ежемесячно воровали 30 тонн топлива для локомотивов, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Одному из фигурантов уголовного производства объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.

Следствие продолжается.

Бензин на основе спирта: СБУ разоблачила производство фальсифицированного топлива, убытки государства составляют более 181 млн грн 02

Мероприятия по разоблачению и документированию противоправной деятельности проводило Управление СБУ в Полтавской области совместно с ГБР под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

Бензин на основе спирта: СБУ разоблачила производство фальсифицированного топлива, убытки государства составляют более 181 млн грн 03
Фото: сайт СБУ

Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    руководство спиртзавода не платило акцизный сбор


    Акцизный сбор на спирт это когда бухло в горлянку заливаешь, а не в бензобак льешь. Шах и мат!!! "Бензин" на основе спирта: СБУ разоблачила производство фальсифицированного топлива, убытки государства составляют более 181 млн грн - Цензор.НЕТ 3577
  • Виталик Головченко
    почему не пишут название сети азс и конторы? это же важная информация для общества. Или все строго секретно?
  • Николай Нестор Нагорняк
    Этим народным умельцам необходимо дэржавну премию выдать. Это открытие для Украины -прорыв из постСССРовской глупости. Спирт - это качественное моторное топливо. Есть страны, которые "ездят" на спиртовых смесях - Бразилия, например. Но, у пост СССР странах на все спиртное нагромождали акцизы - продать литр водки гражданину в десятки раз выгоднее чем литр моторного топлива. Где можна купить за 30 грн. литр водки, или за 60 грн. литр спирта.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости