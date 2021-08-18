"Бензин" на основе спирта: СБУ разоблачила производство фальсифицированного топлива, убытки государства составляют более 181 млн грн. ФОТОрепортаж
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Согласно данным СБУ, руководство спиртзавода не платило акцизный сбор и только на уклонении от уплаты налогов государственный бюджет понес убытки на 181 млн грн.
В ходе следствия установлено, что основой для фальсифицированного бензина служил растворитель на основе спирта, который изготавливали незаконно. Его смешивали с компонентами топлива и в результате получали смесь, которую продавали как "бензин".
Изготовленный фальсификат сбывали оптом за наличный расчет и в розницу через собственную сеть автозаправочных станций.
Одному из фигурантов уголовного производства объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.
Следствие продолжается.
Мероприятия по разоблачению и документированию противоправной деятельности проводило Управление СБУ в Полтавской области совместно с ГБР под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.