Волонтер Юсупова собирает помощь для фронта: нужны дроны, батареи, лекарства и помощь с ремонтом. ФОТОрепортаж+ДОКУМЕНТ

В киевский госпиталь бортом доставили раненых воинов. По госпиталю потребности закрывают сами. Помощь нужна на фронт.

Об этом в Facebook сообщает волонтер Наталья Юсупова, информирует Цензор.НЕТ.

"В Киев привезли борт с ранеными воинами. Бойцы все лежачие с осколочными и снайперскими ранениями. Все молодые 24-26 лет. Врачи оказывают им помощь и начинают лечение. По госпиталю потребности закрывает сами. Занесла ребятам соки, фрукты, йогурты. Помощь нужна на фронт. Квадрокоптеры, батареи, лекарства, ремонт и другое. Сегодня оплатила квадрокоптер и набор батарей, 53 тыс, на днях оплатила много лекарств и препараты. Ещё нужно купить один дрон 52 тыс. Помогайте кто как может, кто гривной, кто репостом, кто молитвой. Спасибо всем,кто поддерживает нашу армию. Карты для помощи 5375 4141 0204 7676 или 4441111447002464 Монобанк", - призвала волонтер.

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Юсупова также опубликова отчет о потраченных ранее средствах.





















