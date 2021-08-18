Иностранцы зарезали и зажарили козу во львовском парке. ФОТО

Мужчины пояснили, что специально купили козу в селе возле Львова, чтобы зарезать ее и съесть, но им все равно грозит наказание - от штрафа в 5100 грн до 8 лет за решеткой.

Об этом сообщает патрульная полиция Львовской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня днем патрульные 3 батальона получили вызов в парк Вознесения, что у кладбища иностранцы хотят зарезать козу и повели ее в заросли. По словам заявителя, у них в руках были ножи", - сказано в сообщении.

На месте стражи порядка обнаружили 4 мужчин, которые жарили козу на открытом огне.

"Мужчины объяснили, что купили козу в деревне близ Львова для собственного потребления", - отметили в полиции.

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Патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу. Мужчинам грозит ответственность за жестокое обращение с животными. Их могут привлечь по ч.3 ст. 299 Уголовного кодекса - и тогда им грозит от 5 до 8 лет за решеткой. Или по ч. 2 ст. 89 Кодекса об административных нарушениях, и тогда наказание - штраф в 5100 - 8500 грн. или до 15 суток админареста.



