Первая репетиция парада войск ко Дню Независимости прошла на Крещатике. ФОТОрепортаж
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
В пешей колонне - около 5 тысяч представителей подразделений ВСУ и Министерства внутренних дел. Среди них участники боевых действий на востоке Украины, представители кинологических подразделений различных силовых структур со служебными собаками.
Шествие сопровождается музыкальными композициями в исполнении военного оркестра ВСУ. Участники марша скандируют: "Слава Украине - Героям Слава".
Также над Крещатиком пролетела воздушная колонна в составе самолетов и вертолетов Вооруженных Сил, Национальной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и ГП "Антонов".
Более 300 единиц различной военной техники проехали по улице Крещатик и площади Майдан Незалежности в составе механизированной колонны.
Репетиция продолжалась два часа.
Репетиции парада войск ко Дню Независимости Украины в Киеве запланированы также на 20 и 22 августа.