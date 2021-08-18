Первая репетиция парада войск ко Дню Независимости прошла на Крещатике. ФОТОрепортаж

В центре Киева состоялась первая репетиция парада войск ко Дню Независимости Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.





В пешей колонне - около 5 тысяч представителей подразделений ВСУ и Министерства внутренних дел. Среди них участники боевых действий на востоке Украины, представители кинологических подразделений различных силовых структур со служебными собаками.





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Шествие сопровождается музыкальными композициями в исполнении военного оркестра ВСУ. Участники марша скандируют: "Слава Украине - Героям Слава".







Также над Крещатиком пролетела воздушная колонна в составе самолетов и вертолетов Вооруженных Сил, Национальной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и ГП "Антонов".

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Более 300 единиц различной военной техники проехали по улице Крещатик и площади Майдан Незалежности в составе механизированной колонны.

Репетиция продолжалась два часа.

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Репетиции парада войск ко Дню Независимости Украины в Киеве запланированы также на 20 и 22 августа.