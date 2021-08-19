Талибы в американской экипировке и с рациями Харрис на улицах Кабула. ФОТО ДНЯ
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Захватившие власть в Афганистане талибы используют американскую экипировку.
В сети обнародованы фото талибов на улицах Кабула в американской экипировке и с рациями Харрис, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Телеграм-канал Военный Осведомитель.
Фото: Талибы в американской экипировке на улицах Кабула
Фото: Талибы фотографируются с американскими винтовками, приборами ночного видения, радиостанциями и экипировкой.