Сегодня в районе ООС погиб воин 24-й ОМБр львовянин Василий Островский,- Козицкий. ФОТО

Сегодня, 19 августа в районе проведения ООС от пули снайпера погиб львовянин, военнослужащий службы по контракту, командир мотопехотного отделения воинской части А0998, 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила Василий Островский.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук глава Львовской ОГА Максим Козицкий, информирует Цензор.НЕТ.

У героя остался малолетний сын.

"Друзья вспоминают Василия как доброго и светлого человека, с большим и наполненным любовью сердцем. Он умел быть надежным другом, с которым не было страшно даже в бою. Искренне сочувствую родным и близким. Смерть каждого украинского воина - большая потеря для всего войска, нашей области и в целом Украины", - отметил Козицкий.

По данным корреспондента Цензор.НЕТ, Василий Степанович Островский 1980 года рождения, уроженец села Сороки-Львовские Львовского района. Погиб воин в районе Новоалександровки Попаснянского района Луганской области.

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