С погибшим от пули российского снайпера воином 28-й ОМБр Артемом Мазуром простились на Кировоградщине. ФОТОрепортаж
Об этом говорится в материале издания Суспільне, сообщает Цензор.НЕТ.
"В селе Веселое Александрийского района Кировоградской области прощаются с воином Артемом Мазуром, которого убил снайпер в Донецкой области. Возле дома матери собралась сотня людей, это - военнослужащие, родные и односельчане. Похоронят воина в селе Веселое. У погибшего осталась мама и жена", - отмечается в сообщении издания.
По распоряжению поселкового головы Приютовского поселкового совета Александрийского района Кировоградской области, чтобы почтить память погибшего военнослужащего на территории Приютовской территориальной громады 17-19 августа 2021 объявлен траур.
В знак скорби по погибшему приспущены Государственные Флаги Украины с черной лентой на зданиях и сооружениях органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций громады. Также ограничено проведение массовых мероприятий на территории Приютовского поселкового совета.