СБУ нейтрализовала в Луцке мощную ботоферму, которая продвигала в Украине идеи "Малороссии" и "Новороссии" и финансировалась РФ. ФОТОрепортаж
Как информирует Цензор.НЕТ, об эом сообщает пресс-служба СБУ.
"По заданию своих "кураторов" злоумышленники призвали через соцсети к нарушению территориальной целостности нашей страны. Среди прочего, они агитировали за создание так называемых "Малороссии" и "Новороссии", а также за присоединение всего востока Украины к "великой России"", - сказано в сообщении.
В ведомстве отметили, что для сокрытия противоправной деятельности они использовали специальное оборудование для анонимизации каналов связи. "Технику" разместили по шести подпольными адресам.
Деньги за распространение вражеского контента агитаторы получали в иностранной валюте через российские платежные системы.
Установлено, что один из организаторов ботофермы - житель областного центра.
Для распространения в интернете деструктивных публикаций они создали тысячи фейковых аккаунтов.
Во время обысков по адресам расположения "ячейки" правоохранители обнаружили:
- GSM-шлюзы,
- компьютерное оборудование,
- банковские карточки,
- более тысячи сим-карт операторов мобильной связи,
- финансовые документы и другие материалы с доказательствами противоправной деятельности.
В рамках уголовного производства, начатого следователями органов безопасности по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности виновных лиц.
Мероприятия по разоблачению и блокировке информационно-подрывной деятельности проводили сотрудники Управления СБУ в Волынской области под процессуальным руководством Волынской областной прокуратуры.