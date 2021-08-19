СБУ нейтрализовала в Луцке мощную ботоферму, которая продвигала в Украине идеи "Малороссии" и "Новороссии" и финансировалась РФ. ФОТОрепортаж

Киберспециалисты СБУ разоблачили новый источник информационно-подрывной деятельности против государственной безопасности Украины. В Луцке нейтрализована мощную ботоферму, которую финансировали представители РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об эом сообщает пресс-служба СБУ.

"По заданию своих "кураторов" злоумышленники призвали через соцсети к нарушению территориальной целостности нашей страны. Среди прочего, они агитировали за создание так называемых "Малороссии" и "Новороссии", а также за присоединение всего востока Украины к "великой России"", - сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что для сокрытия противоправной деятельности они использовали специальное оборудование для анонимизации каналов связи. "Технику" разместили по шести подпольными адресам.

Деньги за распространение вражеского контента агитаторы получали в иностранной валюте через российские платежные системы.

Установлено, что один из организаторов ботофермы - житель областного центра.

Для распространения в интернете деструктивных публикаций они создали тысячи фейковых аккаунтов.

Во время обысков по адресам расположения "ячейки" правоохранители обнаружили:

- GSM-шлюзы,

- компьютерное оборудование,

- банковские карточки,

- более тысячи сим-карт операторов мобильной связи,

- финансовые документы и другие материалы с доказательствами противоправной деятельности.

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В рамках уголовного производства, начатого следователями органов безопасности по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности виновных лиц.

Мероприятия по разоблачению и блокировке информационно-подрывной деятельности проводили сотрудники Управления СБУ в Волынской области под процессуальным руководством Волынской областной прокуратуры.











