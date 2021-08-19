Дополнительные мощности на Днестровской ГАЭС позволят постепенно снизить тарифы для населения, - ОП. ФОТОрепортаж
Об этом сообщает пресс-служба компании "Укргидроэнерго", передает Цензор.НЕТ.
"Введение в работу дополнительного гидроагрегата обеспечит уменьшение количества пусков блоков ТЭС, что, в свою очередь, приведет к экономии угля и газа. Другим, не менее важным аспектом проекта является то, что на объекте установлено современное оборудование, которое на 85% изготовлено украинскими заводами-производителями – "Турбоатомом" и "Электротяжмашем"!" - отметила по поводу запуска агрегата заместитель председателя Офиса Президента Юлия Свириденко.
По ее убеждению, для энергетики Украины Днестровская ГАЭС является эффективным инструментом регулирования энергосистемы, который успешно выполняет роль надежного резерва для покрытия пиковых нагрузок.
Эксперты в энергетической отрасли не исключают, что введение дополнительных мощностей в Объединенную энергетическую систему Украины в будущем позволит снижать тарифы на электроэнергию для населения. К тому же, модернизация энергосистемы будет иметь непосредственное влияние на безопасность страны, поскольку позволит уменьшить зависимость от поставок электроэнергии из России.