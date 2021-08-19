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Налоговая пришла в офис Liga: обыск запланирован у одного арендатора, а попасть пытались к другому (обновлено). ФОТО

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Сотрудники Государственной фискальной службы Киевской области безосновательно пытались попасть в офис одного из адвокатов, который арендует офис в пресс-центре ИА "ЛИГАБизнесИнформ".

Об этом сообщил в Фейсбуке главный редактор "Лиги" Борис Давиденко, информирует Цензор.НЕТ.

"В офис-центр LIGA пришла Налоговая полиция (ДФС, Киевская область). Не к группе компаний Лига, а к одному из арендаторов. Но настойчиво хотят попасть в кабинет другого арендатора (адвоката). Тот категорически против. Служба безопасности офис-центр Лига тоже", - написал он.

Позднее Давиденко сообщил, что "справедливость и здравый смысл восторжествовали".

"Двери не ломали, ничего не изымали. Налоговики вняли аргументам: конфликт исчерпан", - написал журналист.

Налоговая пришла в офис Liga: обыск запланирован у одного арендатора, а попасть пытались к другому (обновлено) 01

Налоговая пришла в офис Liga: обыск запланирован у одного арендатора, а попасть пытались к другому (обновлено) 02

Налоговая пришла в офис Liga: обыск запланирован у одного арендатора, а попасть пытались к другому (обновлено) 03

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Топ комментарии

  • Valery Greff
    "обыск запланирован у одного арендатора, а попасть пытаются к другому" - так это стандартный трюк! Ему уже сто лет в обед!
  • Дима Хрусталев
    эти ублюдки так всегда делают, проходили
  • Kenwood HiFi
    Зовите няню!!!!!😁😁😁😁😁
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