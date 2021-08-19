Налоговая пришла в офис Liga: обыск запланирован у одного арендатора, а попасть пытались к другому (обновлено). ФОТО

Сотрудники Государственной фискальной службы Киевской области безосновательно пытались попасть в офис одного из адвокатов, который арендует офис в пресс-центре ИА "ЛИГАБизнесИнформ".

Об этом сообщил в Фейсбуке главный редактор "Лиги" Борис Давиденко, информирует Цензор.НЕТ.

"В офис-центр LIGA пришла Налоговая полиция (ДФС, Киевская область). Не к группе компаний Лига, а к одному из арендаторов. Но настойчиво хотят попасть в кабинет другого арендатора (адвоката). Тот категорически против. Служба безопасности офис-центр Лига тоже", - написал он.

Позднее Давиденко сообщил, что "справедливость и здравый смысл восторжествовали".

"Двери не ломали, ничего не изымали. Налоговики вняли аргументам: конфликт исчерпан", - написал журналист.