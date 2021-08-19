Выявлена схема переправки граждан других стран в ЕС через границу Украины по поддельным визам. ФОТО
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Так, злоумышленники с помощью специально оборудованной аппаратуры осуществляли подделку виз стран Европейского Союза, которые реализовывали через официальные сайты гражданам Индии, Бангладеш, Ганы, Марокко и других стран для дальнейшего незаконного пересечения государственной границы Украины через официальные пункты пропуска в страны Европейского Союза.
Подчеркивается, что стоимость визы в среднем составляла 2000 евро.
Правоохранители провели 10 санкционированных обысков, изъяли ряд вещественных доказательств, подтверждающих причастность злоумышленников к незаконной деятельности.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). Санкция статьи предусматривает до девяти лет лишения свободы.