Жители села на Хмельнитчине хотели повалить вышку мобильной связи. ФОТОрепортаж
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Им не понравилось, что вышку поставили на крыше местного магазина. После длительных переговоров полиция смогла убедить людей не валить вышку.
Об этом сообщает полиция Хмельницкой области, информирует Цензор.НЕТ.
Инцидент произошел в с. Петрашивка Виньковецкой ОТГ.
Около 50 жителей села собрались у магазина, на крыше которого установлена вышка. Они требовали, чтобы вышку сняли, а если нет - угрожали ее повалить.
"В результате длительных переговоров, которые вела между обеими сторонами инцидента группа превентивной коммуникации во главе с заместителем начальника ГУНП в Хмельницкой области Валентином Билянским, удалось предотвратить нарушение общественного порядка и достичь взаимопонимания. Конфликт был урегулирован мирным путем, и в дальнейшем стороны обязались найти компромиссное решение", - сообщили в полиции.
Чем именно жителям села помешала вышка, в полиции не уточнили.