Зеленский принял верительные грамоты у новых послов Ирландии, Нигерии, Южной Кореи и Армении. ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский принял верительные грамоты у послов Ирландии, Федеративной Республики Нигерия, Республики Корея и Республики Армения.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.

Глава государства поздравил Посла Ирландии Тересу Гили с началом миссии и отметил важность принятия ирландским правительством решение об открытии посольства в Киеве.

"Важно, что ко Дню Независимости Украинf впервые имеет посольство Ирландии. Уверен, что диалог между нашими странами будет только укрепляться", - сказал Владимир Зеленский.

Президент выразил убеждение, что этот шаг будет способствовать активизации практического результативного взаимодействия между двумя государствами.

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Во время разговора с Послом Федеративной Республики Нигерия Шино Фатай Алеге Глава государства отметил важность активизации политического диалога и необходимости расширения взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества с этой африканской страной.

"Мы рады, что вы присоединились к нам, как представитель Нигерии именно в эту важную для народа Украины дату. Я очень хотел бы, чтобы через 30 лет после восстановления независимости нашего государства между нашими странами состоялся конструктивный и предметный диалог, чтобы наши стороны нашли общие проекты и общие интересы", - отметил Президент.

Владимир Зеленский отдельно отметил активное сотрудничество между государствами в области образования и вклад Украины в профессиональную подготовку нигерийских специалистов.

В разговоре с новым Послом Республики Корея Ким Хьонг То Глава государства подчеркнул важность включения Украины в перечень приоритетных стран с высоким потенциалом для экономического и дипломатического сотрудничества с Республикой Корея.

"Это решение, а также включение нашего государства к программе Официальной помощи развитию на 2021-2025 годы будет способствовать реализации мощного потенциала двусторонних отношений", - убежден Президент Украины.

Также были обсуждены пути дальнейшей активизации политического диалога, усиления экономической составляющей двусторонних отношений, вопросы открытия важных инвестиционных проектов, в том числе в области инфраструктуры.

Общаясь с новым Послом Республики Армения Владимиром Карапетяном, Владимир Зеленский отметил настроенности на развитие двустороннего сотрудничества, в частности в торгово-экономической сфере.

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