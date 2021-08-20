Пять человек, в том числе трое малолетних детей, погибли в результате лобового столкновения Opel Astra и Mercedes в Запорожской области. ФОТОрепортаж (обновлено)

На автодороге М-18 "Харьков-Симферополь" в Запорожской области произошло столкновение двух легковых автомобилей, погибли 5 человек, из них 3 детей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Нацполиция и ГСЧС.

"20 августа в 3 часа. 58 мин. между с. Высокое и с. Радостное Михайловского района на автодороге М-18 "Харьков-Симферополь" произошло столкновение двух легковых автомобилей с последующим возгоранием одного из них. В результате ДТП погибли 4 человека, из них 2 детей (возраст до 8 лет), и травмированы 2 человека которых в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в больницу", - сказано в сообщении пресс-служба ГСЧС.

Позже в отделе коммуникации полиции Запорожской области уточнили, что произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей, в результате которого погибли пять человек, в том числе трое малолетних детей, еще двое получили телесные повреждения. По факту ДТП возбуждено уголовное производство.

"Предварительно установлено, что примерно в 4:30 на автодороге "Харьков-Симферополь" водитель автомобиля Opel Astra 1990 года рождения, с пассажиркой 1989 года рождения, осуществляя движение из стороны города Мелитополь в сторону города Васильевка, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Mercedes-190. Вследствие этого произошло опрокидывание второй иномарки в кювет, где транспортное средство загорелось. В результате ДТП водитель и четыре пассажира автомобиля Mercedes-190 погибли на месте. Среди них трое малолетних детей. Водитель первой иномарки и его пассажирка с телесными повреждениями доставлены в районную больницу", - говорится в сообщении.



Фото: сайт полиции

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По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Начато досудебное расследование.

Правоохранители обращаются к свидетелям ДТП или водителей транспортных средств, которые имеют видеозаписи, касающиеся указанного события, с просьбой откликнуться и обратиться по телефону (098) 987-94-44 или 102.





Фото: ГСЧС