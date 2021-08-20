Строительство низовой части балочного моста в Запорожье завершится до конца года, - Служба автомобильных дорог. ФОТОрепортаж

Работы на низовой части нового балочного моста в Запорожье будут завершены до конца года.

Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Запорожской области, передает Цензор.НЕТ.

Внеклассный балочный мост через реку Старый Днепр входит в состав Автотранспортной магистрали через Днепр в Запорожье, которая является флагманским проектом программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

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Сейчас мостостроители готовятся опустить на опоры пролетное строение низовой части моста и разбирают арьербек.

Продолжается работа и на подходах к мосту.

"На сооружении № 3 (подход к балочному мосту со стороны Хортицкого района) сейчас мостостроители демонтируют козловой кран и временные опоры. До этого были выполнены работы по разборке подкрановых путей и стапелей", - говорится в сообщении.

Между тем на подходе со стороны острова Хортица (сооружение № 5) завершены работы по монтажу опалубки пятой захватки бетонирования плиты проезжей части и мостостроители выполняют монтаж опалубки шестой захватки.

Напомним, движение верхней частью балочного моста было открыто в декабре 2020 года.

Запорожские мосты через Днепр - это магистраль протяженностью 9,1 км с шестью развязками, 26 искусственными сооружениями и четырьмя внеклассными мостами.

Ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко заявил, что проезд по новым Запорожским мостам между левым и правым берегами Днепра откроется до конца этого года.