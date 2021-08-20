Полицейские спасли пятерых детей, которых на катамаране унесло в открытое море на Херсонщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На Херсонщине полицейские спасли 5 детей, которых на катамаране унесло в открытое море.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области.

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Сообщается, что ЧП произошло на Арабатской Стрелке Генического района возле с. Генгирка. Примерно в 18:15 в полицию поступило сообщение от вожатой детского лагеря о том, что пятерых детей в возрасте от 13 до 15 лет на катамаране унесло в открытое море на 3 километра от берега. Дети приехали на отдых из Киева.

По словам начальника сектора полицейской деятельности на воде Херсонского городского управления полиции Максима Жаркова, операция по спасению детей развернулась мгновенно, поскольку погодные условия были крайне неблагоприятны: шторм, сильный порывистый ветер 10-15 м / с и дождь. Водные полицейские на служебном катере догнали катамаран, пересадили всех детей в катер, надели на них спасательные жилеты, а плавсредство взяли на буксир.

Маленьких отдыхающих доставили на берег полицейской станции ​​водной полиции в Геническ, где их уже ждали ювенальные полицейские, представитель службы по делам детей и работник лагеря.

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Также в сопровождении полиции несовершеннолетних отдыхающих отвезли в больницу, где после осмотра медиков выяснилось, что с детьми все хорошо, их здоровью ничего не угрожает. А в отношении вожатой лагеря, которая несла ответственность за детей, полицейские составили административный протокол по ст.184 "Неисполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей" КУоАП.





Фото: сайт полиции