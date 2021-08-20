В Меловом на Луганщине модернизируют стадион, - ОГА. ФОТОрепортаж
Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
На стадионе "Будівельник" в настоящее время уже установлены четыре волейбольные площадки, две волейбольные площадки с искусственным покрытием, детско-развлекательная площадка, проведен водопровод, оборудована система видеонаблюдения и приобретена музыкальная аппаратура.
Также на стадионе была реконструирована центральная зрительская трибуна, проложены 250 м подземных электрокоммуникаций, построены две дополнительные волейбольные площадки с синтетическим покрытием и уже начались работы по обновлению системы водоснабжения стадиона.
На "Будівельнике" уже проходят тренировки и соревнования на футбольной площадке с искусственным покрытием 42 м на 22 м. Дополнительные площадки для воркаута станут продолжением проходящей модернизации стадиона.
"Много лет на Меловое никто не обращал внимания, потому что очень далеко. Но благодаря позиции Президента Украины мы начали развивать именно отдаленные населенные пункты. В частности, в Меловом - на днях завершим реконструкцию мемориала "Украина - освободителям", через два месяца будет новая дорога, а на следующий год - современный стадион", - отметил Сергей Гайдай.
Напомним, всего в 2021 году планируется построить и реконструировать 94 стадиона. Также будет начато строительство 10 000 спортивных площадок во всех регионах Украины. Об этом недавно сообщил заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко.