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Сын "слуги народа" Аристова постит фото на фоне Кремля и лайкает "ВКонтакте" российских политиков, - журналист. ФОТО

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21-летний сын народного депутата от фракции "Слуга народа" Юрия Аристова – Артем – регулярно использует запрещенную в Украине социальную сеть "ВКонтакте" и хвастается своими визитами в Москву, публикуя соответствующие фото.

На это обратила внимание на своей странице в соцсети Фейсбук журналист Ярослава Коба, информирует Цензор.НЕТ.

Она также напомнила, что парень гоняет на своем автомобиле по Киеву со скоростью 140 км в час, нарушая правила дорожного движения.

Журналистка обнародовала скрины фотографий из аккаунта Аристова младшего.

Сын слуги народа Аристова постит фото на фоне Кремля и лайкает ВКонтакте российских политиков, - журналист 01
Сын слуги народа Аристова постит фото на фоне Кремля и лайкает ВКонтакте российских политиков, - журналист 02
Сын слуги народа Аристова постит фото на фоне Кремля и лайкает ВКонтакте российских политиков, - журналист 03
Сын слуги народа Аристова постит фото на фоне Кремля и лайкает ВКонтакте российских политиков, - журналист 04

Сын слуги народа Аристова постит фото на фоне Кремля и лайкает ВКонтакте российских политиков, - журналист 05
Сын слуги народа Аристова постит фото на фоне Кремля и лайкает ВКонтакте российских политиков, - журналист 06
Сын слуги народа Аристова постит фото на фоне Кремля и лайкает ВКонтакте российских политиков, - журналист 07

Сын слуги народа Аристова постит фото на фоне Кремля и лайкает ВКонтакте российских политиков, - журналист 03

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"Сын депутата "СН" Юрия Аристова любит бывшего президента РФ Дмитрия Медведева, Москву и все российское. Ведет блог в запрещенной сети Вконтакте, где постоянно лайкает российских политиков", - пишет она.

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Топ комментарии

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    какое дерево-такой и плод...
  • oleg1966
    Ватный дегенерат как и все те кто в «Слуге Урода». Малолетнее чмо с паспортом Украины, но с двух главой курицей в мозгах
  • Nikos KGB
    дегенерат, освоивший фотошоп...
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