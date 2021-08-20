Инсталляцию, которую "Нацкорпус" и "Рух опору капитуляції" демонтировал на ул. Героев Небесной Сотни, перевезли на Майдан. ФОТО

Декорации и предметы мебели в советском стиле оградили. Их охраняет полиция.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "УНИАН".

До этого на Банковой обещали изменить концепцию выставки, которая вызвала возмущение общественности. Но теперь те же экспонаты (советская мебель, телевизор и т.д.) можно наблюдать на Майдане.

Место установки ограждено металлическим забором и охраняется полицией.

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Напомним, 17 августа стало известно, что на Аллее Героев Небесной Сотни устанавливают декорации посреди мемориала. Позднее декорации снесли. Полиция задержала 8 активистов "Нацкорпуса",после допроса их отпустили. ГБР обещает расследовать превышение полицейскими власти во время задержания.







