С погибшим на Донбассе украинским воином Василием Островским попрощались во Львове. ФОТОрепортаж
Об этом говорится на официальном сайте Львовского городского совета, сообщает Цензор.НЕТ.
Василий Островский служил в 24-й отдельной механизированной бригаде имени короля Даниила и погиб от пули снайпера на Донбассе. Прощание с Героем состоялось 21 августа в гарнизонного храма св. Ап. Петра и Павла. Похоронят воина в воскресенье в Сороках Львовских.
От общины города к общей молитве и прощание присоединился мэр Львова Андрей Садовый.
"От пули снайпера в Донбассе погиб львовянин Василий Островский. Он служил в 24-й отдельной механизированной бригаде имени короля Даниила. С 2015 работал в Муниципальной варте Львова. Оккупант безжалостно отнимает у нас лучших. Искренние соболезнования семье и друзьям. Светлая память", - отметил городской председатель Львова Андрей Садовый.