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Варфоломей провел благодарственную молитву в Михайловском соборе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Благодарственная молитва (доксология) по случаю прибытия Вселенского патриарха Варфоломея прошла в субботу в Михайловском Златоверхом соборе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Киевской метрополии Украинской православной церкви (ПЦУ).

Вселенского патриарха Варфоломея встретил на территории Свято-Михайловского Золотоверхого монастыря митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

Патриарх Варфоломей возложил цветы возле "Стены памяти погибших защитников Украины" и возле памятного знака жертвам Голодомора-геноцида украинского народа.

В мероприятиях принял участие третий президент Украины Виктор Ющенко.

Патриарх Варфоломей прибыл в Украину 20 августа. В тот же день он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Варфоломей провел благодарственную молитву в Михайловском соборе 01
Варфоломей провел благодарственную молитву в Михайловском соборе 02
Варфоломей провел благодарственную молитву в Михайловском соборе 03
Варфоломей провел благодарственную молитву в Михайловском соборе 04
Варфоломей провел благодарственную молитву в Михайловском соборе 05
Варфоломей провел благодарственную молитву в Михайловском соборе 06
Варфоломей провел благодарственную молитву в Михайловском соборе 07

Топ комментарии

  • Панас Стець
    Слава й подяка його святості, патріарху Варфоломію!!
  • Ziu Zou
    Це чудово, жахає як прихильники опзжників зустрічали в аєропорті Варфоломія, з криками усілякими що він начебто везе сюди війну, по Київу бігають за ним з ганебними гаслами. Охороняйте Варфоломія як слід, і дай Боже йому міцного здоров'я!
  • kelt kant
    средневековье это, когда фсб-ешные сектанты из РПЦ благословляли сепарастов из ЛуганДона на убийство украинских военных и патриотов, а потом еще и сепарское оружие в своих сектантских капищах хранили...
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