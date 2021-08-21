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Фотокорреспондент Associated Press Лукацкий поймал красивый момент на репетиции парада в Киеве. ФОТО ДНЯ

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Красивый момент удалось запечатлеть фотокорреспонденту Associated Press Ефрему Лукацкому во время репетиции парада ко Дню Независимости в Киеве в пятницу, 20 августа 2021 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, свою фотоработу Лукацкий опубликовал в Facebook и подписал: 

"Украинские военные самолеты тренируются над центром города за несколько дней до военного парада, посвященного Дню независимости, в Киеве, Украина, в пятницу, 20 августа 2021 года. 24 августа Украина отметит 30-летие своей независимости". 

Фотокорреспондент Associated Press Лукацкий поймал красивый момент на репетиции парада в Киеве 01

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Топ комментарии

  • Кіт Яша
    Так виглядав український паспорт 100 років тому. Написи українською, французькою та німецькою. Ці паспорти визнавали європейські країни та США. Але потім прийшли російські окупанти, комунізм, терор, репресії, Голодомор і багато іншого зла. Ніколи ми не будемо братами.

    Фотокорреспондент Associated Press Лукацкий поймал красивый момент на репетиции парада в Киеве - Цензор.НЕТ 811
  • Ніхто Петрович
    Що це ще за комуняцька зірка в Києві?
  • 5 копійок
    Фотокореспондент Associated Press Лукацький вловив гарний момент на репетиції параду в Києві - Цензор.НЕТ 3642 Це президент зебілів.
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