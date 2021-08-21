Фотокорреспондент Associated Press Лукацкий поймал красивый момент на репетиции парада в Киеве. ФОТО ДНЯ
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Красивый момент удалось запечатлеть фотокорреспонденту Associated Press Ефрему Лукацкому во время репетиции парада ко Дню Независимости в Киеве в пятницу, 20 августа 2021 года.
Как информирует Цензор.НЕТ, свою фотоработу Лукацкий опубликовал в Facebook и подписал:
"Украинские военные самолеты тренируются над центром города за несколько дней до военного парада, посвященного Дню независимости, в Киеве, Украина, в пятницу, 20 августа 2021 года. 24 августа Украина отметит 30-летие своей независимости".