Фотокорреспондент Associated Press Лукацкий поймал красивый момент на репетиции парада в Киеве. ФОТО ДНЯ

Красивый момент удалось запечатлеть фотокорреспонденту Associated Press Ефрему Лукацкому во время репетиции парада ко Дню Независимости в Киеве в пятницу, 20 августа 2021 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, свою фотоработу Лукацкий опубликовал в Facebook и подписал:

"Украинские военные самолеты тренируются над центром города за несколько дней до военного парада, посвященного Дню независимости, в Киеве, Украина, в пятницу, 20 августа 2021 года. 24 августа Украина отметит 30-летие своей независимости".

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