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Сторонники УПЦ МП протестовали против приезда Варфоломея в Киев. ФОТОрепортаж

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Адепты Украинской православной церкви, подчиненной Московскому патриархату, завершили в Киеве протест против приезда Вселенского патриарха Варфоломея.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Радио Свобода, участники критиковали решение патриарха предоставить Украине томос, который позволил создать каноническую и независимую от Москвы Православную церковь Украины.

Протесты начались еще 20 августа вечером в Борисполе, по прибытии самолета с Варфоломеем.

Как сообщает Hromadske со ссылкой на полицию Киева, в акции приняли участие около полутора тысяч человек. Мероприятие состоялось мирно и без столкновений.

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Сторонники УПЦ МП протестовали против приезда Варфоломея в Киев 01
Сторонники УПЦ МП протестовали против приезда Варфоломея в Киев 02

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