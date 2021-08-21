Сторонники УПЦ МП протестовали против приезда Варфоломея в Киев. ФОТОрепортаж

Адепты Украинской православной церкви, подчиненной Московскому патриархату, завершили в Киеве протест против приезда Вселенского патриарха Варфоломея.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Радио Свобода, участники критиковали решение патриарха предоставить Украине томос, который позволил создать каноническую и независимую от Москвы Православную церковь Украины.

Протесты начались еще 20 августа вечером в Борисполе, по прибытии самолета с Варфоломеем.

Как сообщает Hromadske со ссылкой на полицию Киева, в акции приняли участие около полутора тысяч человек. Мероприятие состоялось мирно и без столкновений.

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