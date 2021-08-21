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Мальчик, потерявшийся при сборе ягод на Сумщине, найден в удовлетворительном состоянии, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

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21 августа от Нацполиции в ГСЧС поступила информация, что вблизи с. Шкуратовка, Сумского района, во время сбора бузины в лесу исчез мальчик 2014 года рождения.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу ГСЧС, в 17:11 ребенок найдео в удовлетворительном состоянии.

Мэр Белополья Юрий Зарко обїяснил, что мальчик имеет признаки психического расстройства и не разговаривает. Именно это затрудняет поиск. Мальчик может сидеть на одном месте и не реагировать на оклики. Реагирует на свое имя - "Богдан", а также на "мультики" и "мороженое".

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К поисковым работам привлекались от ГСЧС Украины - 101 человек, в том числе кинологическая группа (5 человек и 3 собаки) от Нацполиции в Сумской области - 100 человек, в том числе кинологическая группа (4 человека и 2 собаки) от Нацгвардии - 27 человек; от Государственной пограничной службы - 1 вертолет Н-125; от Сумской областной водолазно-спасательной службы - 4 человека, 1 плавсредство; волонтеры и местные жители.

Мальчик, потерявшийся при сборе ягод на Сумщине, найден в удовлетворительном состоянии, - ГСЧС 01
Мальчик, потерявшийся при сборе ягод на Сумщине, найден в удовлетворительном состоянии, - ГСЧС 02
Мальчик, потерявшийся при сборе ягод на Сумщине, найден в удовлетворительном состоянии, - ГСЧС 03
Мальчик, потерявшийся при сборе ягод на Сумщине, найден в удовлетворительном состоянии, - ГСЧС 04

Топ комментарии

  • иван гонта e2e9660b
    Не знаю, навіщо йому була потрібна бузина, але, судячи по кількості пошуковців, у Київі в цього хлопця точно є дядько.
  • Яр Холодний
    Дякую! Тебе теж з святом! Жаль - не встигає яблучне вино на свято! Тільки через тиждень-два добродить А потім туди бузиновий сироп і вино стає малинового кольору , отримує вишуканий запах Постоїть ще з місяць-два на "тихому бродінні , зіллю з осадку і можна пить!
  • Вася Шевченко f77d76ba
    слава Богу что нашелся!
    но вопрос - так ли надо было такого ребенка тащить с собой в лес?
    если оставить не с кем (все пошли) то тогда уж назначьте ответственную няньку, которая бы не спускала с него глаз ( а еще лучше держала бы за руку!!!)
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