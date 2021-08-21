Шмыгаль и премьер Грузии Гарибашвили посетили Яворовский полигон. ФОТОрепортаж

Яворивский полигон на Львовщине посетили Премьер-министры Украины и Грузии Денис Шмыгаль и Ираклий Гарибашвили.



Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Как говорится в сообщении Денис Шмыгаль и премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили посетили Международный центр миротворчества и безопасности на Львовщине.

"Яворивский полигон является одним из двух в Украине, где проводятся международные военные учения. Всего здесь подготовлено по стандартам НАТО около 20 000 военнослужащих. "Это весомый вклад в укрепление обороноспособности нашей страны", - подчеркнул Шмыгаль.

По информации Правительственного портала, главы правительств осмотрели центр и процесс планирования боевых действий по стандартам НАТО, ознакомились с учебно-материальной базой МЦМБ и современными образцами стрелкового оружия и вооружения.

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