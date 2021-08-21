Боевики Талибана повторили сюжет культовой фотографии с американскими десантниками на Иводзиме в 1945 году. ФОТО ДНЯ

Группа боевиков "Талибана" опубликовала сборник пропагандистских кадров, включая фотографию, на которой изображено, как они копиhуют знаменитую фотографию Второй мировой войны, в которой солдаты поднимают американский флаг на Иводзиме.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Dailymail.

На оригинальной фотографии 1945 года группа из шести морских пехотинцев изображена с флагом на горе Сурибачи.

Батальон "Бадри 313" талибов воссоздал этот образ на этой неделе. В их версии группа похожих солдат поднмает флага Талибана при использовании американского оружия и снаряжения, которые, вероятно, были украдены у военных союзников во время патрулирования Кабула.

Бадри 313 - это специальное подразделение бойцов Талибана, которые одеваются, как американские солдаты, в камуфляже, боевых ботинках и бронежилетах. Солдаты управляют бронированными автомобилями Humvees и имеют карабины М4.

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