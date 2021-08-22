Погибшего во время российско-грузинской войны украинца Леонида Ткачука перезахоронили во Львове. ФОТОрепортаж

В воскресенье, 22 августа, тело героя русско-грузинской войны Леонида Ткачука перезахоронили во Львове на Лычаковском кладбище.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Заупокойное Богослужение состоялось в гарнизонном храме св. ап. Петра и Павла во Львове. Перезахоронения останков воина совершили на Лычаковском кладбище (поле №76).

Отметим, в начале сентября 2019 представители Красного Креста Украины и Грузии сообщили, что нашли в Сухуми захоронение Леонида Игоревича Ткачука, который был бойцом добровольческого корпуса УНСО "Арго" и погиб в июле 1993 года в бою у с. Шрома в Абхазии.

14 августа 2021 останки Леонида Ткачука, позывной "Цвях", вернулись в Киев.











