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Погибшего во время российско-грузинской войны украинца Леонида Ткачука перезахоронили во Львове. ФОТОрепортаж

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В воскресенье, 22 августа, тело героя русско-грузинской войны Леонида Ткачука перезахоронили во Львове на Лычаковском кладбище.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Заупокойное Богослужение состоялось в гарнизонном храме св. ап. Петра и Павла во Львове. Перезахоронения останков воина совершили на Лычаковском кладбище (поле №76).

Отметим, в начале сентября 2019 представители Красного Креста Украины и Грузии сообщили, что нашли в Сухуми захоронение Леонида Игоревича Ткачука, который был бойцом добровольческого корпуса УНСО "Арго" и погиб в июле 1993 года в бою у с. Шрома в Абхазии.

14 августа 2021 останки Леонида Ткачука, позывной "Цвях", вернулись в Киев.

Погибшего во время российско-грузинской войны украинца Леонида Ткачука перезахоронили во Львове 01
Погибшего во время российско-грузинской войны украинца Леонида Ткачука перезахоронили во Львове 02
Погибшего во время российско-грузинской войны украинца Леонида Ткачука перезахоронили во Львове 03
Погибшего во время российско-грузинской войны украинца Леонида Ткачука перезахоронили во Львове 04
Погибшего во время российско-грузинской войны украинца Леонида Ткачука перезахоронили во Львове 05
Погибшего во время российско-грузинской войны украинца Леонида Ткачука перезахоронили во Львове 06

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  • Чайка Київ
    ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
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  • Ksenia VB
    Вічна слава людині, яка відчувала брудні плани роіськи за кілька років.
  • Вася Шевченко f77d76ba
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