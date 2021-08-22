Погибшего на Донбассе воина Василия Островского похоронили на Львовщине. ФОТОрепортаж

22 августа, в селе Сороки-Львовские Львовской области состоялось прощание с Василием Степановичем Островским, 1980 года рождения, старшим солдатом, командиром мотопехотного отделения 24-й отдельной механизированной бригады, который погиб 19 августа утром в районе села Новоалександровка Попаснянского района Луганской области в результате смертельного пулевого ранения, нанесенного российским снайпером.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Мурованской территориальной громады.

"Сегодня, 22 августа Мурованская громада проводила в последний путь к вечности павшего на Востоке Защитника Украины - Василия Островского.

Соболезнования семье Героя высказали председатель Мурованской громады - Богдан Свистун и начальник штаба, заместитель командующего войсками оперативного командования "Запад", полковник - Владимир Горбатюк, который также вручил родным Василия Грамоту почета и отличие от командования.

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Похоронили Василия Островского с воинскими почестями на кладбище села Сороки-Львовские.

Символично то, что захоронение воина состоялось накануне 30 годовщины Независимости Украины, что еще раз напоминает всем нам, какую сверхвысокую цену мы платим за нашу независимость. Война забирает у нас самое дорогое, жизнь лучших сыновей и дочерей.

Спи спокойно Герой, твой подвиг навсегда в нашей памяти. Спасибо тебе, за мир, за спокойствие, за возможность свободно творить свое будущее ...Вечная и света и память Василию Островскому! Слава Украине! ", - отмечается в сообщении.

У Героя остались родители и сын.

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