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Погибшего на Донбассе воина Василия Островского похоронили на Львовщине. ФОТОрепортаж

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22 августа, в селе Сороки-Львовские Львовской области состоялось прощание с Василием Степановичем Островским, 1980 года рождения, старшим солдатом, командиром мотопехотного отделения 24-й отдельной механизированной бригады, который погиб 19 августа утром в районе села Новоалександровка Попаснянского района Луганской области в результате смертельного пулевого ранения, нанесенного российским снайпером.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Мурованской территориальной громады.

"Сегодня, 22 августа Мурованская громада проводила в последний путь к вечности павшего на Востоке Защитника Украины - Василия Островского.

Соболезнования семье Героя высказали председатель Мурованской громады - Богдан Свистун и начальник штаба, заместитель командующего войсками оперативного командования "Запад", полковник - Владимир Горбатюк, который также вручил родным Василия Грамоту почета и отличие от командования.

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Похоронили Василия Островского с воинскими почестями на кладбище села Сороки-Львовские.

Символично то, что захоронение воина состоялось накануне 30 годовщины Независимости Украины, что еще раз напоминает всем нам, какую сверхвысокую цену мы платим за нашу независимость. Война забирает у нас самое дорогое, жизнь лучших сыновей и дочерей.

Спи спокойно Герой, твой подвиг навсегда в нашей памяти. Спасибо тебе, за мир, за спокойствие, за возможность свободно творить свое будущее ...Вечная и света и память Василию Островскому! Слава Украине! ", - отмечается в сообщении.

У Героя остались родители и сын.

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Погибшего на Донбассе воина Василия Островского похоронили на Львовщине 01
Погибшего на Донбассе воина Василия Островского похоронили на Львовщине 02
Погибшего на Донбассе воина Василия Островского похоронили на Львовщине 03
Погибшего на Донбассе воина Василия Островского похоронили на Львовщине 04
Погибшего на Донбассе воина Василия Островского похоронили на Львовщине 05
Погибшего на Донбассе воина Василия Островского похоронили на Львовщине 06
Погибшего на Донбассе воина Василия Островского похоронили на Львовщине 07
Погибшего на Донбассе воина Василия Островского похоронили на Львовщине 08

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  • ingrid
    Схиляю голову…….
  • Alexander Cherepchenko
    Покойся с миром, Брат!
    Мы отомстим.
  • Чайка Київ
    ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
    Погибшего на Донбассе воина Василия Островского похоронили на Львовщине - Цензор.НЕТ 2546
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