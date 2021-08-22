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Глава Евросовета Мишель прибыл в Киев для участия в Крымской платформе и мероприятиях по случаю 30-й годовщины независимости. ФОТО

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Председатель Европейского совета Шарль Мишель прибыл в Киев для участия в саммите Крымской платформы и мероприятиях по случаю 30-й годовщины провозглашения Независимости Украины.

Как передает Цензор.НЕТ об этом написала в твиттере вице-премьер-министр Украины Ольга Стефанишина.

Она отметила: "Рада приветствовать в Украине Президента Европейского Совета Шарля Мишеля, который прибыл для участия в торжествах по случаю 30-й  годовщины Независимости Украины и Крымской платформе".

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Глава Евросовета Мишель прибыл в Киев для участия в Крымской платформе и мероприятиях по случаю 30-й годовщины независимости 01

Глава Евросовета Мишель прибыл в Киев для участия в Крымской платформе и мероприятиях по случаю 30-й годовщины независимости 02

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Топ комментарии

  • Дмитрий Гайдарченко
    Бля я один чувака спутал со Шмыгалем?
  • Mora Zfayfer
    це дуже добрий знак.
    високе представництво- Голова вищого полiтичного органу Европейського союзу.

    якщо зкорумпованi кремляддю та гебнею старi повii в Нiмеччинi будуть вiдсунутi вiд влади буде ще краще...
  • Pavel Preobrazhenskiy
    Да, прям брат близнец Шмыгаля)
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