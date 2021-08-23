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Двое мужчин устроили стрельбу в цирке в Василькове на Киевщине, - Нацполиция. ФОТО

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22 августа в городе Васильков Киевской области произошла стрельба между желающими посмотреть цирковое представление.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает полиция региона.

"Между двумя мужчинами возникла ссора из-за нехватки посадочных мест во время представления передвижного цирка. В результате конфликта один из мужчин схватил пистолет для отстрела резиновых пуль "Наган" и начал стрелять в другого, который, в свою очередь, взял из машины пистолет ПМР, начал стрелять в ответ и ранил оппонента в бедро", – говорится в сообщении.

Уголовное производство открыто по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

В полиции отметили, что обоим фигурантам дела могут сообщить о подозрении.

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Двое мужчин устроили стрельбу в цирке в Василькове на Киевщине, - Нацполиция 01
Двое мужчин устроили стрельбу в цирке в Василькове на Киевщине, - Нацполиция 02
Двое мужчин устроили стрельбу в цирке в Василькове на Киевщине, - Нацполиция 03

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Топ комментарии

  • Алекс Мышкевич
    якісь дурні - сядьте на лавочці і дивіться цирк "Україна Лоха"
  • Tiranozavr Rex
    щас набегут эксперты рассказывать, что будь у нас огнестрел, то они бы не стреляли. Мол дай обезьяне гранату, так она сразу либеральные идеи Дидро и Вольтера оценит.
  • Pavel Preobrazhenskiy
    Так на клоунов посмотреть хотят, шо аж стреляются) не проще включить телик и хлебнуть ушат говна?))Двое мужчин устроили стрельбу в цирке в Василькове на Киевщине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9476
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