Самый высокий флагшток Львовщины открыли на территории Национальной академии сухопутных войск. ФОТО

Самый высокий флагшток Львовской области был торжественно открыт в понедельник, 23 августа, на территории Национальной академии сухопутных войск имени гетьмана Петра Сагайдачного.

Как передает Цензор.НЕТ, высота флагштока, открытого ко Дню флага, составляет 50,5 метров, сообщила Львовская ОГА.

Сам флагшток имеет встроенный подъемный механизм для флага, а также молниезащиту. Для отделения территории мемориального знака от остальной территории Академии предусмотрены подпорные стенки разной высоты с устройством стеклянного ограждения.





Участие в торжествах приняли представители власти, общественности, военнослужащие. После торжественного открытия флагштока состоялось праздничное прохождение подразделений ВСУ и стран-партнеров маршем, а также дефиле военного оркестра.

"Для многих поколений наш сине-желтый флаг - это святое знамя, это - символ тысячелетнего созидания нашего государства! Его прятали, за него умирали, он дает нам силу и волю к победе! Каждый украинский флаг - даже повязка на рукаве нашего военного - имеет высшую ценность. Поэтому сегодня, в канун 30-й годовщины Независимости, имею особую честь сказать эти слова: С Днем флага! Слава Украине! Украина - превыше всего!", - заявил глава Львовской ОГА Максим Козицкий.

Львовщина стала единственной областью, где флагшток установили на территории военного учебного заведения. По словам пресс-службы ОГА, после установки флагштока вокруг было создано новое общественное пространство.

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