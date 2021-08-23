Уникальный флагшток высотой 72 м открыли в Кривом Роге. ФОТОрепортаж

В парке Героев в Кривом Роге в честь Дня Флага Украины подняли огромный сине-желтый флаг 12 на 18 метров. Государственный флаг появился на флагштоке высотой 72 м, который построили в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Днепропетровская ОГА.

"Сегодня большой семейный праздник - День Государственного Флага. По всей Украине и за ее пределами в небо поднимутся тысячи сине-желтых флагов. Сине-желтый стяг - больше, чем флаг. Это мост, соединяющий десятки поколений. Вместе поднимаем наш Флаг и поднимаем Украину", - сказал Президент Украины Владимир Зеленский во время поднятия Флага в Черкасской области.

Несколько лет назад в Днепре установили на то время самый высокий в стране флагшток с самым большим Государственным Флагом. "Инициативу подхватили другие регионы, - отметил глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко. - Теперь знаковое место появилось и в Кривом Роге. Здесь особая атмосфера. Ее может почувствовать каждый, кто посетит площадь".

Конструкция флагштока в Кривом Роге отличается от днепровского аналога. Он как бы "вырастает" из-под земли и имеет более объемный вид. "Секрет" в том, что кронштейны, мачты и крепления к бетону "спрятали" под землю.

"Я родился и вырос в Кривом Роге. Для меня очень важно, чтобы наш город всегда было под сине-желтым флагом. Потому что это и символ нашей страны, и символ нашей несокрушимости, и символ того, что мы можем сами выбирать свое будущее", - сказал глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

Вокруг флагштока обустроили небольшой сквер. К флагштоку со стороны проспекта ведет "лунная дорожка", которую вечером подсвечивает мягкий свет. Ступеньки сделали из черного гранита со скрытой подсветкой.

Главным украшением сквера стали яркие панно, встроенные в стальные стелы. Стелы с панно оснастили QR-кодами. С помощью смартфона можно узнать больше о каждом изображении.

На панно разместили знакомые всем украинцам символы: Петриковскую роспись, Половецкую Бабу, Тараса Шевченко, Казака Мамая. Художники также изобразили карьер и современный бренд города - "Рог изобилия", который выполнили в "металлургических" цветах и ​​гармонично вписали в "вышиванку".

Изображение на панно выполнили мастера Днепропетровщины в технике горячей художественной эмали. Она очень практична и долговечна. Изделие сохраняет яркий цвет веками, не "боится" ультрафиолетовых лучей, влаги и перепадов температуры.







