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Самый высокий в Европе флагшток установили в Харькове. ФОТОрепортаж

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В понедельник, 23 августа, в Харькове состоялась торжественная церемония поднятия флага на флагштоке высотой 102 метра, который установили в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка". Харьковский флагшток стал самым высоким не только в Украине, но и в Европе.

Размер самого флага составлял 15х22,5 метра, сообщает ХОГА, передает Цензор.НЕТ.

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По словам и.о. главы Харьковской ОГА Александра Скакуна, сегодняшний праздник особенно важен для Харьковщины, которая 7 лет назад оказалась под угрозой оккупации. В 2014 году Государственный флаг со здания областной государственной администрации сняли сепаратисты, которые пытались ее захватить.

"Тогда мы вернули украинский флаг на место. Я верю, что мы вернули его навсегда. Сегодня на Харьковщине развевается один из крупнейших флагов в Европе. И это говорит о том, что сейчас мы живем в стабильном и патриотическом государстве, уверенном в своем будущем", - подчеркнул Александр Скакун.

Право поднять Государственный Флаг Украины предоставили отцу погибшего Героя Небесной Сотни Евгения Котляра Николаю Котляру и командиру группы курсантов факультета зенитно-ракетных войск Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба, участнику боевых действий на Востоке Украины старшему сержанту Константину Вурсте.

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Участие в церемонии приняли глава Харьковского областного совета Татьяна Егорова-Луценко, и.о. Харьковского городского головы Игорь Терехов, представители общественных организаций, военные, жители города и области.

Флагшток установили в парковой зоне вдоль Сергиевской площади. Увидеть государственный флаг теперь можно почти со всех уголков города. У государственного флага также устроили гранитную плитку, сделали яркое световое оформление, высадили цветы в национальных цветах и ​​установили скамейки для отдыха посетителей.

К 30-летию Независимости Украины по инициативе Президента Владимира Зеленского флагштоки для проведения церемонии поднятия флага установили во всех регионах страны в рамках президентской программы "Большая стройка".

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  • Eispickel
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  • Ksenia VB
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    Зеля - лайно. Зеля - зрадник.
  • Сергей Сергеев 13913468
    керос на земле зажечь - еще нужно очччень постараться.
    Видать, крепок жар пуканов русских скотов.
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