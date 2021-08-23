Снайперы Нацгвардии прошли курс подготовки по стандартам НАТО. ФОТОрепортаж

Инструкторы из Канады учили нацгвардейцев ориентироваться на местности без приборов, скрытно передвигаться на позицию, маскироваться и вести высокоточную стрельбу.

Об этом сообщает пресс-служба МВД, информирует Цензор.НЕТ.

Курс для снайперов такого типа проводили в Национальной гвардии впервые. Со стрелками работали инструкторы Объединенной оперативно-тактической группы ВС Канады в Украине (операция "UNIFIER").

"Гвардейские снайперы получили немало теоретических знаний и практических навыков. Они отрабатывали все этапы снайпинга, начиная с выбора и обустройства снайперской позиции, скрытого передвижения и маскировки, военной топографии и заканчивая совершенствованием практических навыков ведения огня по различным целях и его корректировки", - сказано в сообщении.

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"Далее ответственность за развитие снайпинга в Нацгвардии лежит именно на вас. Этот курс был тяжелым, и работа тоже будет тяжелой, но ваши враги, наши враги, не спят", - сказал представитель канадской стороны.

Новый курс стал основой для создания учебной программы базовой подготовки снайперов, соответствующей стандартам НАТО.

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