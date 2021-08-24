Зеленский с супругой почтили память Героев Небесной Сотни. ФОТО

В 30-ю годовщину независимости Украины президент Владимир Зеленский и его супруга Елена почтили память Героев Небесной Сотни.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Президентская чета установила лампадки к памятному кресту на Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве, на месте гибели участников Революции Достоинства.

Владимир и Елена Зеленская почтили минутой молчания память тех, кто отдал свою жизнь за свободу и достоинство украинцев в 2013-2014 годах.

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