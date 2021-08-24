Новости

Зеленский вручил госнаграды по случаю Дня Независимости Украины. ФОТОрепортаж

485424
Президент Украины Владимир Зеленский в рамках официальных торжеств по случаю 30-й годовщины Независимости Украины в центре Киева вручил государственные награды.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В частности, звание Героя Украины с удостоением Ордена "Золотая Звезда" посмертно присвоено Сергею Белоусу, звание Героя Украины с удостоением Ордена "Золотая Звезда" посмертно - старшине Максиму Ридзаничу. Награды получили из рук Президента члены семей погибших защитников. Орден "Золотая Звезда" вручен полковнику Евгению Сидоренко.

За выдающиеся личные заслуги в развитии Украинского государства, музыкальной культуры и национальной идентичности, многолетнюю творческую деятельность и высокое исполнительское мастерство присвоено звание Герой Украины с удостоением Ордена Государства посмертно Назарию Яремчуку. Награда вручена его сыновьям.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский наградил участников саммита Крымской платформы орденами

Президента Национального олимпийского комитета Украины Сергея Бубку Зеленский наградил Орденом Свободы, а украинского дипломата, первого министра иностранных дел Украины Анатолия Зленко Орденом князя Ярослава Мудрого I степени (посмертно).

Награжден Орденом Ярослава Мудрого пятой степени грузинский певец и актер Вахтанг Кикабидзе, директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова - Орденом княгини Ольги первой степени, известный футболист, тренер национальной сборной Украины по футболу в 2016-2021 гг. Андрей Шевченко - орденом Ярослава Мудрого пятой степени, Орденом княгини Ольги III степени - дирижер Оксана Лынив.

Зеленский вручил госнаграды по случаю Дня Независимости Украины 01
Зеленский вручил госнаграды по случаю Дня Независимости Украины 02
Зеленский вручил госнаграды по случаю Дня Независимости Украины 03
Также глава государства отметил наградами и других известных граждан. В частности, Зеленский наградил певца Monatik званием заслуженного артиста Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский наградил Магучих орденом княгини Ольги

📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • sokrovichshe
    Артисты, куплетисты, футболисты по мнению Зеленского больше достойны чем погибшие и раненные бойцы. Ну, а Монатик - это воообще дно.
  • Владимир Пономаренко 336ef173
    Мля это сюр Монатику дать заслуженого! Хотя нарик другого нарика подогрел такое случается!
  • Вася Шевченко f77d76ba
    ооо....обесценил награды клован...совсем ...абы кому...
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости