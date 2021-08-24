Разумков открыл торжественное заседание Верховной Рады. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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Спикер ВР Дмитрий Разумков открыл Торжественное заседание Верховной Рады Украины по случаю 30-й годовщины принятия Акта провозглашения Независимости Украины.
Об этом информирует корреспондент Цензор.НЕТ.
В сессионном зале присутствуют народные депутаты, президент Владимир Зеленский, члены правительства, иностранные делегации, представители дипломатического корпуса и почётные гости Верховной Рады.
Дети-победители онлайн конкурса видеоработ под названием "Независимость моей страны" внесли государственный флаг Украины в сессионный зал под аплодисменты присутствующих.