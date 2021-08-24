Разумков открыл торжественное заседание Верховной Рады. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Спикер ВР Дмитрий Разумков открыл Торжественное заседание Верховной Рады Украины по случаю 30-й годовщины принятия Акта провозглашения Независимости Украины.

Об этом информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

В сессионном зале присутствуют народные депутаты, президент Владимир Зеленский, члены правительства, иностранные делегации, представители дипломатического корпуса и почётные гости Верховной Рады.

Дети-победители онлайн конкурса видеоработ под названием "Независимость моей страны" внесли государственный флаг Украины в сессионный зал под аплодисменты присутствующих.









Читайте также: В День Независимости ВР проведет два внеочередных заседания: в повестке дня законопроект о большом Государственном Гербе Украины