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Разумков открыл торжественное заседание Верховной Рады. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Спикер ВР Дмитрий Разумков открыл Торжественное заседание Верховной Рады Украины по случаю 30-й годовщины принятия Акта провозглашения Независимости Украины.

Об этом информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

В сессионном зале присутствуют народные депутаты, президент Владимир Зеленский, члены правительства, иностранные делегации, представители дипломатического корпуса и почётные гости Верховной Рады.

Дети-победители онлайн конкурса видеоработ под названием "Независимость моей страны" внесли государственный флаг Украины в сессионный зал под аплодисменты присутствующих.

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  • Вася Быколог
    Під шумок хочуть пропихнути досягнення Осла - великий квартальний герб.
  • 5 копійок
    Щоб вас підняло та гепнуло.
  • Дід Трохим
    Есть цель "утопить" Тризуб" в букетах калин, колосьев, львов и т.п.
    Если постараться можно добавить есчо
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